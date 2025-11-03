SUV-Lenker ließ verletzten Passanten liegen

Der Fußgänger machte sich gegen 5.20 Uhr daran, auf Höhe der Bushaltestelle „Gaißau Grenze“ die dortige Hauptstraße zu überqueren. Dabei wurde er von einem schwarzen SUV erfasst, der von der Schweiz kommend in Richtung Bregenz unterwegs war. Der Passant ist in weiterer Folge über das Fahrzeug geschleudert worden und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen – den unbekannten Lenker scherte das wenig, er setzte seine Fahrt einfach fort, ohne Hilfe zu leisten. Der Verletzte raffte sich auf und klingelte an einem nahen Wohnhaus, dessen Besitzer schließlich einen Notruf absetzte.