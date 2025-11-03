Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahrerflucht in Gaißau

SUV-Lenker ließ verletzten Passanten liegen

Chronik
03.11.2025 10:45
Die Polizei sucht nach einem unbekannten Lenker, der Fahrerflucht begangen hat.
Die Polizei sucht nach einem unbekannten Lenker, der Fahrerflucht begangen hat.(Bild: Eva Manhart)

In Gaißau ist Sonntagfrüh ein Passant von einem SUV erfasst worden. Der Lenker des Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

0 Kommentare

Der Fußgänger machte sich gegen 5.20 Uhr daran, auf Höhe der Bushaltestelle „Gaißau Grenze“ die dortige Hauptstraße zu überqueren. Dabei wurde er von einem schwarzen SUV erfasst, der von der Schweiz kommend in Richtung Bregenz unterwegs war. Der Passant ist in weiterer Folge über das Fahrzeug geschleudert worden und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen – den unbekannten Lenker scherte das wenig, er setzte seine Fahrt einfach fort, ohne Hilfe zu leisten. Der Verletzte raffte sich auf und klingelte an einem nahen Wohnhaus, dessen Besitzer schließlich einen Notruf absetzte.

Polizei sucht Zeugen
Der Mann wurde vor Ort von der Rettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Die Polizei Höchst sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zum flüchtigen SUV geben können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 9°
Symbol heiter
Bludenz
6° / 10°
Symbol heiter
Dornbirn
7° / 12°
Symbol heiter
Feldkirch
6° / 11°
Symbol heiter

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
169.607 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
140.986 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
119.881 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Chronik
Fahrerflucht in Gaißau
SUV-Lenker ließ verletzten Passanten liegen
Unfall in Hohenems
E-Scooter-Fahrerin kollidiert mit Auto
SW-Coach Heraf:
„Wir hatten Ried noch zu sehr in den Beinen“
Im Penaltyschießen
Die Pioneers Vorarlberg knackten den KAC!
Polizei sucht Zeugen
„Grabräuber“ treiben in Dornbirn ihr Unwesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf