Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

11.550 Jobsuchende

Arbeitsmarkt: Keine Entspannung in Sicht

Vorarlberg
03.11.2025 13:20
Die Arbeitslosigkeit in Vorarlberg steigt weiterhin, besonders schwer haben es Menschen ohne ...
Die Arbeitslosigkeit in Vorarlberg steigt weiterhin, besonders schwer haben es Menschen ohne entsprechende Ausbildung(Bild: Eva Manhart)

Ende Oktober waren in Vorarlberg 11.550 Personen beim Arbeitsmarktservice als arbeitslos vorgemerkt – das entspricht einem Anstieg von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.  

0 Kommentare

Für Katharina Neuhofer, stellvertretende Geschäftsführerin des AMS Vorarlberg, ist der Befund klar: „Die anhaltende konjunkturelle Flaute belastet den Arbeitsmarkt weiterhin.“ Und auch wenn der Anstieg der Arbeitslosigkeit seit einigen Monaten abflache, sei eine Entspannung der Lage noch nicht in Sicht. Am schwierigen gestaltet sich die Jobsuche naturgemäß für jene Menschen, die über keine qualifizierte Ausbildung verfügen – 46,5 Prozent der Arbeitslosen in Vorarlberg können als höchste absolvierte Ausbildung nur einen Pflichtschulabschluss vorweisen. Und so wundert es auch nicht, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen erneut angestiegen ist. Aktuell fallen 2161 Personen in diese Kategorie, das ist der höchste Wert seit dem März 2022. Umgekehrt hat allerdings auch die Zahl der Schulungsteilnehmenden im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 Prozent auf nunmehr 2623 Personen zugenommen. „Das bedeutet, dass Personen die Zeit der Arbeitslosigkeit für Weiterbildung nutzen“, erläutert Neuhofer.

Zitat Icon

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit flacht seit einigen Monaten ab, eine Entspannung am Arbeitsmarkt ist jedoch weiterhin nicht in Sicht.

Katharina Neuhofer, AMS Vorarlberg

Bild: AMS Vorarlberg

Bei Lehrstellen Angebot größer als Nachfrage
Massiv abgenommen hat die Zahl der sofort verfügbaren offenen Stellen: Derzeit sind beim AMS 3335 Jobs ausgeschrieben, das sind 21,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Bei den Lehrstellen ist hingegen das Angebot größer als die Nachfrage, auf eine sofort verfügbare Lehrstelle fallen statistisch gerade einmal 0,7 Lehrstellensuchende. Generell entwickelt sich der Lehrstellenmarkt gut, die Zahl der Lehrstellensuchenden hat sich im Vergleich zu Ende Oktober 2024 um 16,8 Prozent reduziert, dem gegenüber steht ein Plus von 29,2 Prozent bei den verfügbaren Ausbildungsplätzen. „Es ist wieder an der Zeit, dem AMS offene Lehrstellen für 2026 zu melden, um Jugendlichen, die das nächste Jahr eine Lehre beginnen möchten, rechtzeitig auf offene Stellen im Betrieb aufmerksam zu machen“, appelliert Neuhofer in diesem Zusammenhang an die Unternehmen. Auf die Arbeitslosenquote im Ländle definitiv positiv auswirken wird sich die bevorstehende Wintersaison: Von insgesamt 1893 vorgemerkten Arbeitslosen im Tourismusbereich haben immerhin 51,8 Prozent eine Einstellzusage für die kommenden Wochen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 9°
Symbol wolkig
Bludenz
6° / 11°
Symbol wolkig
Dornbirn
7° / 12°
Symbol wolkig
Feldkirch
6° / 12°
Symbol wolkig

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
170.721 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
144.314 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
120.916 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Vorarlberg
11.550 Jobsuchende
Arbeitsmarkt: Keine Entspannung in Sicht
Nicht rentabel
Sutterlüty schließt Markt im Silvretta-Center
Fahrerflucht in Gaißau
SUV-Lenker ließ verletzten Passanten liegen
Emotionaler Insta-Post
Österreichische Läuferin trauert um ihre Tochter
Unfall in Hohenems
E-Scooter-Fahrerin kollidiert mit Auto
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf