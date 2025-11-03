Arbeitsmarkt: Keine Entspannung in Sicht

Bei Lehrstellen Angebot größer als Nachfrage

Massiv abgenommen hat die Zahl der sofort verfügbaren offenen Stellen: Derzeit sind beim AMS 3335 Jobs ausgeschrieben, das sind 21,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Bei den Lehrstellen ist hingegen das Angebot größer als die Nachfrage, auf eine sofort verfügbare Lehrstelle fallen statistisch gerade einmal 0,7 Lehrstellensuchende. Generell entwickelt sich der Lehrstellenmarkt gut, die Zahl der Lehrstellensuchenden hat sich im Vergleich zu Ende Oktober 2024 um 16,8 Prozent reduziert, dem gegenüber steht ein Plus von 29,2 Prozent bei den verfügbaren Ausbildungsplätzen. „Es ist wieder an der Zeit, dem AMS offene Lehrstellen für 2026 zu melden, um Jugendlichen, die das nächste Jahr eine Lehre beginnen möchten, rechtzeitig auf offene Stellen im Betrieb aufmerksam zu machen“, appelliert Neuhofer in diesem Zusammenhang an die Unternehmen. Auf die Arbeitslosenquote im Ländle definitiv positiv auswirken wird sich die bevorstehende Wintersaison: Von insgesamt 1893 vorgemerkten Arbeitslosen im Tourismusbereich haben immerhin 51,8 Prozent eine Einstellzusage für die kommenden Wochen.