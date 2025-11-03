Wettlokal in Lochau schon wieder überfallen

Sonntagnacht haben drei bislang noch unbekannte Täter versucht, ein Wettlokal in Lochau zu überfallen. Eine Angestellte wurde dabei mit Gewalt festgehalten – die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Beobachtung ins Spital gebracht.
Gegen 22.50 Uhr stürmten drei Männer das Wettlokal, einer von ihnen hielt eine Pistole in der Hand. Zu diesem Zeitpunkt befand sich nur eine Angestellte im Lokal. Die Frau wurde von den Tätern mit Gewalt festgehalten, parallel dazu versuchte einer der Kriminellen, die Kassa aufzubrechen, was allerdings misslang. Folglich mussten das Trio ohne Beute von dannen ziehen. Die Angestellte erlitt bei dem Vorfall nicht nur einen Schock, sondern auch schmerzhafte Blessuren – sie wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.
Das Landeskriminalamt Vorarlberg hat die Ermittlungen übernommen. Auffällig ist, dass auf dasselbe Wettlokal bereits vor rund drei Wochen ein Raubüberfall verübt worden ist, auch damals blieb es beim Versuch. Ein möglicher Zusammenhang wird nun geprüft.
