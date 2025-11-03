Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angestellte verletzt

Wettlokal in Lochau schon wieder überfallen

Chronik
03.11.2025 14:55
Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den jüngsten beiden Raubüberfällen auf ein ...
Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den jüngsten beiden Raubüberfällen auf ein Wettlokal in Lochau.(Bild: P. Huber)

Sonntagnacht haben drei bislang noch unbekannte Täter versucht, ein Wettlokal in Lochau zu überfallen. Eine Angestellte wurde dabei mit Gewalt festgehalten – die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Beobachtung ins Spital gebracht. 

0 Kommentare

Gegen 22.50 Uhr stürmten drei Männer das Wettlokal, einer von ihnen hielt eine Pistole in der Hand. Zu diesem Zeitpunkt befand sich nur eine Angestellte im Lokal. Die Frau wurde von den Tätern mit Gewalt festgehalten, parallel dazu versuchte einer der Kriminellen, die Kassa aufzubrechen, was allerdings misslang. Folglich mussten das Trio ohne Beute von dannen ziehen. Die Angestellte erlitt bei dem Vorfall nicht nur einen Schock, sondern auch schmerzhafte Blessuren – sie wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Landeskriminalamt Vorarlberg hat die Ermittlungen übernommen. Auffällig ist, dass auf dasselbe Wettlokal bereits vor rund drei Wochen ein Raubüberfall verübt worden ist, auch damals blieb es beim Versuch. Ein möglicher Zusammenhang wird nun geprüft.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 10°
Symbol wolkig
Bludenz
6° / 12°
Symbol wolkig
Dornbirn
7° / 13°
Symbol wolkig
Feldkirch
6° / 12°
Symbol wolkig

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
144.907 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
125.173 mal gelesen
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
121.441 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Chronik
Missbrauchsvorwürfe
Dornbirn will Hermann-Gmeiner-Park umbenennen
Angestellte verletzt
Wettlokal in Lochau schon wieder überfallen
11.550 Jobsuchende
Arbeitsmarkt: Keine Entspannung in Sicht
Nicht rentabel
Sutterlüty schließt Markt im Silvretta-Center
Fahrerflucht in Gaißau
SUV-Lenker ließ verletzten Passanten liegen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf