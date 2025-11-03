Wettlokal in Lochau schon wieder überfallen

Gegen 22.50 Uhr stürmten drei Männer das Wettlokal, einer von ihnen hielt eine Pistole in der Hand. Zu diesem Zeitpunkt befand sich nur eine Angestellte im Lokal. Die Frau wurde von den Tätern mit Gewalt festgehalten, parallel dazu versuchte einer der Kriminellen, die Kassa aufzubrechen, was allerdings misslang. Folglich mussten das Trio ohne Beute von dannen ziehen. Die Angestellte erlitt bei dem Vorfall nicht nur einen Schock, sondern auch schmerzhafte Blessuren – sie wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.