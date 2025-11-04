Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Programmpräsentation

Bregenzer Frühling: Wir dürfen wieder träumen

Vorarlberg
04.11.2025 08:00
Der Bregenzer Frühling 2026 ist gespickt mit Highlights, neben neuen Akzenten wird auf ...
Der Bregenzer Frühling 2026 ist gespickt mit Highlights, neben neuen Akzenten wird auf Altbewährtes gebaut.(Bild: LHC)

Seit fast vier Jahrzehnten gibt es den Bregenzer Frühling, der längst ein Fixstern am kulturellen Firmament ist. Nun wurde das Programm für 2026 präsentiert. Dieses ist durchaus vielversprechend – und hochkarätig besetzt.

0 Kommentare

„Keep Dreaming, Baby“ – unter diesem Motto steht 2026 der Bregenzer Frühling, ein Festival, das weit über die Grenzen Vorarlbergs hinaus ein Magnet für Liebhaber des zeitgenössischen Tanzes ist. Von März bis Juni 2026 zeigt der Kulturservice der Landeshauptstadt vier außergewöhnliche Produktionen internationaler Compagnien, eine neue Arbeit des aktionstheater ensemble und eine Kooperation mit dem Kunsthaus Bregenz.

Fragen der Transzendenz und der Unsterblichkeit
Die kanadische Choreografin Marie Chouinard eröffnet das Festival hochkarätig. Im Bregenzer Festspielhaus zeigt sie an einem Abend Choreografien zu zwei unterschiedlichen Werken der klassischen Musik: Bachs „Manificat“ und Strawinskis „Frühlingsopfer“. Mit Ersterem rührt sie an Fragen der Transzendenz und der Unsterblichkeit, mit Letzterem führt sie zu den Wurzeln der Menschheit – es wird der große Bogen zwischen dem Woher und dem Wohin der menschlichen Existenz aufgespannt.

Am Montag wurde das Programm des Bregenzer Frühlings 2026 präsentiert.
Am Montag wurde das Programm des Bregenzer Frühlings 2026 präsentiert.(Bild: Stadt Bregenz)

Gleich tags darauf erleben Besucher des Kunsthaus Bregenz die Performance „In Museum“. Im Kunsthaus soll es zu einer poetischen Begegnung kommen, bei der Besucher während der Aufführung den Tänzern einen lang gehegten Traum oder einen Wunsch mitteilen dürfen, woraus dann ein spontaner, improvisierter Tanz entsteht. Ein visuelles und emotionales Erlebnis verspricht am 28. März „Theatre of Dreams“, choreografiert vom Briten Hofesh Shechters, zu werden, das mit durch den Wechsel von Licht und Dunkelheit Türen ins Unterbewusste aufstößt. Kollektive Emotion und individuelle Erkenntnis, aber auch Verdrängung sind Seinsformen, die hier anklingen.

Karten und Abos

Karten und Abos (Tanzpässe) ab sofort beim Bregenz Tourismus & Stadtmarketing (Telefon: +43 5574 4080;
E-Mail: tourismus@bregenz.at oder online unter tickets.visitbregenz.com sowie events-vorarlberg.at)

Am 7. Mai gibt es einen Doppelabend. Sharon Eyal & Gai Behar präsentieren mit „SAABA“ eine pulsierende Studie über Körper, Nähe und Ekstase. Choreograf Marcos Morau kontrastiert dies mit „Folkå“, einer kraftvollen Auseinandersetzung mit Mythos, Erinnerung und Identität. Beides wird getanzt vom weltberühmten Nederlands Dans Theater NDT2.

„HUMAN – Ich bin Mensch“
Schließlich gelang es Judith Reichart vom Kulturservice Bregenz, ein ganz besonders Ensemble nach Bregenz zu lotsen, nämlich das Cloud Gate Dance Theater of Taiwan. Es beschäftigt sich mit unserem Verhältnis zur Natur, zu der wir, oft gestört, eine große Sehnsucht empfinden (29. Mai). Schon traditionell beschließt Martin Gruber mit seinem aktionstheater ensemble den Bregenzer Frühling. Am 11., 12. und 13. Juni hinterfrägt er mit „HUMAN – Ich bin Mensch“ den Gegensatz zwischen menschlicher Unvollkommenheit und der Kälte der digitalen Welt.

Porträt von Anna Mika
Anna Mika
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 9°
Symbol wolkenlos
Bludenz
1° / 12°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
3° / 11°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
2° / 11°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
147.475 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
123.741 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
123.598 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Vorarlberg
fan.at-Spiel der Runde
Bizauer feierten 4:2-Erfolg im Derby gegen Egg
Programmpräsentation
Bregenzer Frühling: Wir dürfen wieder träumen
Frau (41) vor Gericht
„Polizei fühlt sich bei Kleinigkeiten provoziert“
Royale Ehrenliste
King Charles III. „adelt“ zwei Österreicher
Krone Plus Logo
Eiserner Wille
Nach Horrorcrash scheint Comeback in Griffweite
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf