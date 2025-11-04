Bregenzer Frühling: Wir dürfen wieder träumen

Gleich tags darauf erleben Besucher des Kunsthaus Bregenz die Performance „In Museum“. Im Kunsthaus soll es zu einer poetischen Begegnung kommen, bei der Besucher während der Aufführung den Tänzern einen lang gehegten Traum oder einen Wunsch mitteilen dürfen, woraus dann ein spontaner, improvisierter Tanz entsteht. Ein visuelles und emotionales Erlebnis verspricht am 28. März „Theatre of Dreams“, choreografiert vom Briten Hofesh Shechters, zu werden, das mit durch den Wechsel von Licht und Dunkelheit Türen ins Unterbewusste aufstößt. Kollektive Emotion und individuelle Erkenntnis, aber auch Verdrängung sind Seinsformen, die hier anklingen.