Sutterlüty schließt Markt im Silvretta-Center

Der Sutterlüty-Ländlemarkt im Silvretta-Center Schruns wird im März 2026 geschlossen. Das Unternehmen konzentriert sich künftig in Schruns auf den modernisierten Hauptstandort in der Batloggstraße.
Sutterlüty hat den Markt im Silvretta-Center erst im Dezember 2023 übernommen, nachdem Billa bekannt gegeben hatten, seinen dortigen Standort schließen zu wollen. Das Familienunternehmen sprang kurzfristig ein, um die Nahversorgung im Montafon während des Umbaus des Hauptstandorts in der Batloggstraße zu sichern und die Arbeitsplätze zu erhalten.
Zwei Standorte unwirtschaftlich
Trotz intensiver Bemühungen habe sich laut Sutterlüty gezeigt, dass zwei Märkte in Schruns langfristig nicht rentabel betrieben werden können. Deshalb wird die Filiale im Silvretta-Center im März 2026 ihre Pforten schließen. Der neu gestaltete Markt in der Batloggstraße habe sich hingegen als zentraler Nahversorger in der Region exzellent bewährt.
Perspektive für Mitarbeiter
Allen Beschäftigten des Marktes im Silvretta-Center wird angeboten, in einem der umliegenden Sutterlüty-Ländlemärkte weiterzuarbeiten. Geschäftsführer Florian Sutterlüty betont: „Unser Team im Silvretta-Center hat Großartiges geleistet. Uns ist wichtig, dass jede und jeder von ihnen eine gute Perspektive hat – deshalb suchen wir gemeinsam nach den besten Lösungen."
