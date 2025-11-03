Sutterlüty schließt Markt im Silvretta-Center

Sutterlüty hat den Markt im Silvretta-Center erst im Dezember 2023 übernommen, nachdem Billa bekannt gegeben hatten, seinen dortigen Standort schließen zu wollen. Das Familienunternehmen sprang kurzfristig ein, um die Nahversorgung im Montafon während des Umbaus des Hauptstandorts in der Batloggstraße zu sichern und die Arbeitsplätze zu erhalten.