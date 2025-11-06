Stift Göttweig-Trails: Paradies für Mountainbiker

Der gebürtige Lungauer Pater Maurus Kocher, Mönch im Stift Göttweig und als Forstwirt auch für den Wald des Klosters zuständig, ist selbst begeisterter Mountainbiker. Und zwar mit Überzeugung: „Das Radl ist mein Autoersatz. Ich fahr’ mit dem Bike in den Wald, kontrollier’ die Flächen und red’ dort auch mal mit dem Herrgott. Das ist für mich Bewegung und Gebet zugleich.“ Und wenn Pater Maurus durch den Wald rollt, sieht man: Spiritualität hat auch Drehmoment. „Springen tu’ ich mit dem Rad aber nicht,“ lacht der sympathische Theologe, „aber die Trails, die fahr’ ich alle.“ Selbst der Abt hat sich hier schon aufs E-Bike geschwungen. Pater Maurus: „Wir haben im Konvent jetzt mehrere Räder. Manche Patres fahren mehr, manche weniger – aber ich hoffe, das ändert sich noch!“