Serious accident at work

Farmer crushed to death by sugar beet

Nachrichten
03.11.2025 16:11
A sad work accident occurred on Monday morning while unloading sugar beet.
A sad work accident occurred on Monday morning while unloading sugar beet.(Bild: DOKU NÖ)

A terrible accident at work occurred on Monday morning in Loosdorf (Melk district) in Lower Austria. A 46-year-old farmer was buried while unloading sugar beets. The emergency doctor was only able to determine his death. 

It is not yet clear how the tragic accident occurred. What is certain is that a farmer from the municipality of Dunkelsteinerwald must have been unloading a harvest load of sugar beet from his trailer in the early hours of the morning. It is possible that when the loading wall was opened, the man was literally crushed under the heavy beets.

The fire department arrived immediately - but all help came too late for the man.
The fire department arrived immediately - but all help came too late for the man.(Bild: DOKU NÖ)
The accident happened during the beet harvest in Loosdorf.
The accident happened during the beet harvest in Loosdorf.(Bild: DOKU NÖ)

A major alarm was sounded immediately and the Loosdorf volunteer fire department responded to the siren alarm to rescue the man. At the same time, the rescue service of the Samariterbund Loosdorf and the Christophorus 15 emergency helicopter were called to the scene of the accident. Unfortunately, no rescue was possible - the emergency doctor was only able to determine death. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
