Biker (32) nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Zu einem heftigen Zusammenstoß kam es am Sonntagnachmittag in Kitzbühel! Auf der Brixentalstraße kollidierten im Lebenbergtunnel ein Motorradlenker (32) und ein Pkw-Lenker (51). Der Biker kam zu Sturz und verletzte sich dabei schwer.
Zum Vorfall kam es auf der Brixentalstraße kurz nach 18 Uhr! Dort war der 51-jährige Einheimische mit seinem Pkw von Kitzbühel in Richtung Kirchberg unterwegs. Im Auto befanden sich seine Ehefrau und sein Sohn (17).
Im Bereich des Ostportales wollte der Mann den Lebenbergtunnel in Richtung Kirchberg passieren. Zeitgleich kam auch ein 32-jähriger Einheimischer mit seinem Motorrad auf der Pass Thurn Straße zu diesem Bereich, der ebenfalls in dieselbe Richtung fahren wollte.
Der Motorradfahrer befand sich auf dem Fahrstreifen zum Einordnen in den Fließverkehr, dürfte dabei aber den Pkw des 51-Jährigen übersehen haben und kollidierte mit diesem. Er wurde durch den Sturz schwer verletzt.
Lenker im Spital, Tunnel gesperrt
Der Lenker wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Die drei Insassen des Autos blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Tunnel war für rund eine Stunde gesperrt.
