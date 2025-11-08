Jede Spende ist wie eine Streicheleinheit

Manchmal reicht ein einziger Blick, um zu verstehen, wie sehr diese Wesen leiden und hoffen, dass sie jemand von diesem Elend befreit. Ich war verzweifelt, habe geweint, aber im selben Augenblick versucht zu helfen. Denn unser Verein „Freunde der Tierecke“ schaut nicht weg! Wir haben getragen, gerettet, versorgt und gestreichelt. Dank Ihrer Unterstützung konnten wir dafür sorgen, dass diese armen Seelen keinen Hunger mehr erdulden müssen. Und: die Frau, die ihnen dies angetan hat, sitzt seit Monaten im ungarischen Gefängnis.