Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hoffnung geben

Jede Spende ist wie eine Streicheleinheit

Tierecke
08.11.2025 18:30
Auch in diesem Jahr setzte sich „Krone“ Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner mit ihrem Team ...
Auch in diesem Jahr setzte sich „Krone“ Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner mit ihrem Team dafür ein, die größte Not bei Tieren zu lindern.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Tiere können nicht für sich selbst sprechen – doch wir können es. In einer Welt voller Schicksalsschläge schenken Mitgefühl und Menschlichkeit so vielen die nötige Hoffnung. Jede Spende bedeutet eine sanfte Berührung, ein Stück Leben, das zurückkehrt. Danke, dass die „Krone“ Leser immer wieder auch auf jene schauen, die keine Stimme haben.

0 Kommentare

Die Zeiten sind herausfordernd. Gerade deshalb berührt es uns sehr, dass es trotzdem Menschen gibt, die nicht wegschauen. Die mit einer Spende jenen helfen, die nicht selbst für sich bitten können – den Tieren. Und dafür möchte ich heute von Herzen Danke sagen.

Denn erst Ihre Hilfe macht unseren Einsatz möglich. Wie zuletzt in Ungarn, wo eine Österreicherin unter grausamen Bedingungen Hunde gezüchtet und gequält hat. Ich war vor Ort. Habe sie gesehen, diese abgemagerten Körper, die im eigenen Dreck kauerten. Ohne Futter, ohne Hoffnung. Sie haben sich aus Angst dicht aneinander gedrängt.

Hunderte magere und dreckige Tiere in Not. Auch Kadaver wurden von den Tierschützern gefunden. ...
Hunderte magere und dreckige Tiere in Not. Auch Kadaver wurden von den Tierschützern gefunden. Dank der Spenden der „Krone“ Leser konnte das erste Leid gelindert werden.(Bild: zVg)

Manchmal reicht ein einziger Blick, um zu verstehen, wie sehr diese Wesen leiden und hoffen, dass sie jemand von diesem Elend befreit. Ich war verzweifelt, habe geweint, aber im selben Augenblick versucht zu helfen. Denn unser Verein „Freunde der Tierecke“ schaut nicht weg! Wir haben getragen, gerettet, versorgt und gestreichelt. Dank Ihrer Unterstützung konnten wir dafür sorgen, dass diese armen Seelen keinen Hunger mehr erdulden müssen. Und: die Frau, die ihnen dies angetan hat, sitzt seit Monaten im ungarischen Gefängnis.

Verein Freunde der Tierecke

  • Sie erreichen Sie uns:
    E-Mail: tierecke@kronenzeitung.at
    Telefonnummer: 05 7060 23317
    (Montag bis Freitag: 9 bis 13 Uhr)
  • Hier können Sie spenden!
  • In Ihrer „Krone“ finden Sie heute einen Spendenerlagschein.
    Konto: IBAN: AT93 6000 0000 9211 1811 
    Kennwort: Freunde der Tierecke
  • Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!

Täglich im Einsatz
Solche Momente lassen mich und mein Team nicht los. Aber sie zeigen auch, warum wir das tun, was wir tun. Weil jedes gerettete Tier zählt. Wir helfen, wo auch immer Hilfe gebraucht wird. Wir kämpfen gegen Tiertransporte, vermitteln tausende Hunde und Katzen auf neue liebevolle Plätze und unterstützen auch andere Organisationen und Vereine.

Hilfe für das Kinder-Hospiz
Wie um Beispiel den „Lichtblickhof“, wo schwerkranke Kinder durch Tiere wieder lachen lernen. Das letzte Hochwasser überschwemmte den Stall der Pferde und riss die Unterbringung der Kaninchen in den reißenden Fluten mit. Für den Aufbau eines neuen Geheges der kuscheligen Therapeuten fehlte das Geld. Dank der Spenden unserer Leser konnten wir diesen neuen Stall zur Gänze ermöglichen.

Maggie Entenfellner (re.) besuchte ein Tierheim im ungarischen Szombathely, nachdem zig Hunde ...
Maggie Entenfellner (re.) besuchte ein Tierheim im ungarischen Szombathely, nachdem zig Hunde einer österreichischen Züchterin dort gelandet waren. Solche Bilder verdeutlichen, dass sich unser Einsatz lohnt! Ein ungarischer Schützling, der nun Liebe erfahren darf.(Bild: Imre Antal)

Mein Team ist in ganz Österreich Tag für Tag im Einsatz. Wir helfen alten Hunden, ausgesetzten Katzen, kranken Kaninchen, die niemand mehr haben will. Leise, direkt, mit ganzem Herzen. Freunde der Tierecke - das heißt: Keine Verwaltungskosten für Büro oder Personal - denn diesen Aufwand trägt zur Gänze die Kronenzeitung. Jeder Spendeneuro kommt direkt und ausschließlich Tieren in Not zugute.

Wir setzen uns auch auf politischer Ebene für eine Verbesserung ein. Sogar Tierarztkosten übernehmen wir und machen damit auch Menschen in finanzieller Not glücklich. Heute liegt der "Krone" ein Erlagschein unseres Vereins bei. Ich bitte Sie um eine Spende - jeder Euro ist wie eine Streicheleinheit für ein armes Tier.

Danke, Ihre Maggie Entenfellner

Porträt von Maggie Entenfellner
Maggie Entenfellner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
115.854 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
104.579 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
102.556 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf