Die Pioneers Vorarlberg knackten den KAC!

Beide Teams starteten konzentriert in die Partie, Vorteile im ersten Abschnitt hatten jedoch die Gäste. In die erste Pause ging es aber torlos. Auch im zweiten Drittel ging es zwar mit vielen Chancen weiter, aber vorerst ohne Treffer. In Minute 36 waren die Pioneers nah dran, Oskar Maier scheiterte aber mit einem Stangenschuss. Der KAC machte es nur eine Minute später besser – Matt Fraser traf nach einem Konter zum 1:0. Den Ausgleich schafften die Pioneers dann bald nach Beginn des dritten Abschnitts, Nathan Burke scorte. Auch danach ging es mit offenem Visier weiter, die Pioneers steckten nicht zurück. Und schafften es in die Verlängerung.