Innenverteidiger glänzte als Joker und Matchwinner

„Uns war klar, dass es auswärts in Adnet kein leichtes Spiel wird“, betonte Siezenheim-Coach Christian Mitterbauer. „Beste Auswärtsmannschaft gegen bestes Heimteam. Das war ein echtes Spitzenspiel.“ Und es hielt, was es versprach: Kampf, Intensität und Spannung bis zur letzten Sekunde. Bereits nach fünf Minuten brachte Tobias Schöndorfer die Gäste durch einen eiskalt eingenetzten Foul-Elfmeter in Führung, ehe Adnet nach einem Stellungsfehler zum 1:1 in der 24. Minute durch Michael Frank ausgleichen konnte. Die Begegnung stand lange auf der Kippe, die Entscheidung fiel dank eines mutigen Schachzugs.