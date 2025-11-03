Innenverteidiger glänzte als Joker und Matchwinner

Im Spitzenspiel der 2. Klasse Nord B setzte sich Siezenheim 1b beim bis dahin zuhause ungeschlagenen Adnet mit 2:1 durch und eroberte damit die Tabellenspitze. Während Konkurrent Anif Juniors parallel patzte, machte Siezenheim mit einem späten Treffer den Meisterschaftskampf wieder richtig spannend.
„Uns war klar, dass es auswärts in Adnet kein leichtes Spiel wird“, betonte Siezenheim-Coach Christian Mitterbauer. „Beste Auswärtsmannschaft gegen bestes Heimteam. Das war ein echtes Spitzenspiel.“ Und es hielt, was es versprach: Kampf, Intensität und Spannung bis zur letzten Sekunde. Bereits nach fünf Minuten brachte Tobias Schöndorfer die Gäste durch einen eiskalt eingenetzten Foul-Elfmeter in Führung, ehe Adnet nach einem Stellungsfehler zum 1:1 in der 24. Minute durch Michael Frank ausgleichen konnte. Die Begegnung stand lange auf der Kippe, die Entscheidung fiel dank eines mutigen Schachzugs.
Alles auf Sieg
„Nach 80 Minuten entschieden wir auf Sieg zu spielen. Das gesamte Team hat diese Anweisung aufgesaugt“, erklärte der Übungsleiter den überraschenden Matchwinner. Der zur Pause eingewechselte Innenverteidiger Roland Hofer schaltete sich in der 85. Minute offensiv ein – und traf nach einem Konter prompt zum 2:1. „In der Schlussphase so zu treffen, ist etwas Besonderes. Das war pure Emotion.“
Adnet-Sportchef Roman Walkner sah ein „chancenarmes, aber faires Spiel“ und sprach von einer „unglücklichen Niederlage. Ein Remis wäre gerecht gewesen. Der Siegtreffer kam aus dem Nichts. Aber wir bleiben dran, vielleicht liegt uns die Jägerrolle ja besser.“ Durch die Niederlage rutscht Adnet auf Platz vier, Konkurrent Bad Vigaun zog in der Tabelle vorbei. Besonders bitter, weil beide Teams als beste Nicht-1b-Mannschaften um den Aufstiegsplatz kämpfen.
Neuer Spitzenreiter
Für Siezenheim 1b hingegen war der Sieg doppelt wertvoll: sportlich wie moralisch. Nach dem Triumph gegen Anif vor drei Wochen ist das Team endgültig im Titelrennen angekommen. „Heute haben wir über den Kampf gewonnen. Das ist für mich ein wichtiges Zeichen“, betonte Mitterbauer zufrieden. So jubelte am Ende das beste Auswärtsteam der Liga über einen Auswärtssieg beim besten Heimteam – und über die Tabellenführung, die hart, aber verdient erkämpft wurde. Thomas Schaier
2. Klasse Nord B: Puch Juniors – Anif Juniors 2:1 (1:1), Fortuna Salzburg – SAK Juniors 1:5 (1:1), Adnet – Siezenheim 1b 1:2 (1:1), Großgmain – Lieferinger SV 1:3 (0:0).
