Salzburg Erster? Kein Ruhmesblatt für die Liga!

Salzburg steht nach zwölf Runden also wieder an der Tabellenspitze der österreichischen Bundesliga. Pünktlich zum Start der Rückrunde des Grunddurchgangs. Zum ersten Mal seit Ende August. Im Bullen-Universum sind rund zehn Wochen ohne Platz eins eine enorm lange Zeit. Dass man den hohen Ansprüchen, die sich allein schon aus monetären Mitteln ergeben, nicht gerecht wird, ist weiterhin nicht zu übersehen. Dennoch ist Salzburg der neue Leader.