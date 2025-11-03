Salzburg Erster? Kein Ruhmesblatt für die Liga!

Nach zwölf Runden liegt Red Bull Salzburg erstmals seit 23. August wieder an der Tabellenspitze der österreichischen Bundesliga. Das spricht auf der einen Seite für die wiedergefundene Ergebnis-Konstanz des Vizemeisters. Auf der anderen Seite aber gegen die Konkurrenz im Oberhaus. Ein Kommentar.
Salzburg steht nach zwölf Runden also wieder an der Tabellenspitze der österreichischen Bundesliga. Pünktlich zum Start der Rückrunde des Grunddurchgangs. Zum ersten Mal seit Ende August. Im Bullen-Universum sind rund zehn Wochen ohne Platz eins eine enorm lange Zeit. Dass man den hohen Ansprüchen, die sich allein schon aus monetären Mitteln ergeben, nicht gerecht wird, ist weiterhin nicht zu übersehen. Dennoch ist Salzburg der neue Leader.
Konstanz in der Liga für Red Bull Salzburg kein Fremdwort mehr
Bleibt die Frage: Spricht das für die Bullen oder gegen die Konkurrenz in der Liga? Antwort: Beides! Während „Zauberfußball“ über weite Strecken weiterhin ein Fremdwort für Salzburg bleibt, ist „Konstanz“ in der Liga zumindest ergebnistechnisch keines mehr. Trainer Thomas Letsch und Co. sind im Oberhaus seit fünf Spielen ungeschlagen. Vier Siege stehen einem Unentschieden gegenüber.
Auf der anderen Seite ist in Sachen Tabellenführung aber auch ganz klar die österreichische Konkurrenz in die Pflicht zu nehmen. Salzburgs Patzer, die es heuer in einer Fülle wie selten zuvor gibt, scheint niemand wirklich ausnutzen zu können. Obwohl noch 20 Runden bis Saisonende zu spielen sind: Für die heimische Bundesliga ist der Tabellenstand aktuell kein Ruhmesblatt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.