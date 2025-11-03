Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Salzburg Erster? Kein Ruhmesblatt für die Liga!

Salzburg
03.11.2025 11:30
Red Bull Salzburg kehrte am zwölften Spieltag an die Tabellenspitze zurück.
Red Bull Salzburg kehrte am zwölften Spieltag an die Tabellenspitze zurück.(Bild: Tröster Andreas)

Nach zwölf Runden liegt Red Bull Salzburg erstmals seit 23. August wieder an der Tabellenspitze der österreichischen Bundesliga. Das spricht auf der einen Seite für die wiedergefundene Ergebnis-Konstanz des Vizemeisters. Auf der anderen Seite aber gegen die Konkurrenz im Oberhaus. Ein Kommentar. 

0 Kommentare

Salzburg steht nach zwölf Runden also wieder an der Tabellenspitze der österreichischen Bundesliga. Pünktlich zum Start der Rückrunde des Grunddurchgangs. Zum ersten Mal seit Ende August. Im Bullen-Universum sind rund zehn Wochen ohne Platz eins eine enorm lange Zeit. Dass man den hohen Ansprüchen, die sich allein schon aus monetären Mitteln ergeben, nicht gerecht wird, ist weiterhin nicht zu übersehen. Dennoch ist Salzburg der neue Leader.

Konstanz in der Liga für Red Bull Salzburg kein Fremdwort mehr
Bleibt die Frage: Spricht das für die Bullen oder gegen die Konkurrenz in der Liga? Antwort: Beides! Während „Zauberfußball“ über weite Strecken weiterhin ein Fremdwort für Salzburg bleibt, ist „Konstanz“ in der Liga zumindest ergebnistechnisch keines mehr. Trainer Thomas Letsch und Co. sind im Oberhaus seit fünf Spielen ungeschlagen. Vier Siege stehen einem Unentschieden gegenüber.

Lesen Sie auch:
Red Bull Salzburg freute sich über den 4:1-Heimsieg in der österreichischen Bundesliga. 
„Krone“-Noten
„Sehr stark“! Salzburg-Neuzugang überzeugt erneut
02.11.2025

Auf der anderen Seite ist in Sachen Tabellenführung aber auch ganz klar die österreichische Konkurrenz in die Pflicht zu nehmen. Salzburgs Patzer, die es heuer in einer Fülle wie selten zuvor gibt, scheint niemand wirklich ausnutzen zu können. Obwohl noch 20 Runden bis Saisonende zu spielen sind: Für die heimische Bundesliga ist der Tabellenstand aktuell kein Ruhmesblatt.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
