„Nur mit Abnehmspritze ist es noch nicht getan“

Salzburger Praxen spezialisieren sich

Mittlerweile drängen immer mehr Marken auf den österreichischen Markt. Erst vor einem Monat erfolgte die Zulassung des neuesten Präparates. Der Salzburger Internist Michael Schranz ist einer der Mediziner, der sich auf die Behandlungen mit der Abnehmspritze spezialisiert hat. Er weist darauf hin: Wer eine Behandlung in Betracht zieht, sollte sich unbedingt Unterstützung von erfahrenen Ärzten holen. Denn die Abnehmspritze komme nicht für jedermann mit Abspeck-Wunsch infrage.