Vogelgrippe: Das sind die Pläne für den Ernstfall

Auch im Eierland Steiermark werden Eier teurer

Wie kann das sein, obwohl unser Bundesland mehr Eier produziert als hier gebraucht werden? „Weil zum Beispiel in Deutschland durch die Vogelgrippe gigantische Bestände gekeult werden mussten.“ Und der Preis sich auch nach globalen Entwicklungen richtet. Bei knappem Bestand könnte es um die Eier sogar ein Griss geben