Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

7517 Euro nachgezahlt

Arbeitsvertrag genau lesen, kann Ärger sparen

Niederösterreich
01.11.2025 09:15
Richtig eingestuft? Das war eine Frau nicht mehr, die 22 Jahre in ihrer Branche arbeitete. Nach ...
Richtig eingestuft? Das war eine Frau nicht mehr, die 22 Jahre in ihrer Branche arbeitete. Nach vier Jahren im neuen Betrieb fiel der Fehler der Arbeiterkammer auf.(Bild: Pixelot - stock.adobe.com)

Frau war jahrelang falsch eingestuft, weil ihre Vordienstzeiten nicht angerechnet waren. Die Arbeiterkammer verhalf zur saftigen Nachzahlung: Für vier Jahre gab es 7.517 Euro. Aber nur aus Fairnessgründen der Firma – denn diese hätte bei Weitem nicht den ganzen Betrag zahlen müssen! Was dahinter steckt.

0 Kommentare

Fast 20 Jahre war eine Waldviertlerin in einem Metallgewerbebetrieb in Wien angestellt, bis es sie wieder zurück in die Heimat zog. Die letzten vier Jahre arbeitete die Frau bereits wieder im Bezirk Gmünd in derselben Branche. Mit zu spät erhaltenen Gehältern mehrten sich bei der Fachkraft aber auch die Zweifel an der Richtigkeit der Auszahlungen.

Vordienstzeiten waren falsch
Sie wandte sich an die Arbeiterkammer (AK) Gmünd, die ihren Dienstvertrag überprüfte. Die Experten stießen darauf, dass sie vollkommen falsch eingestuft wurde: Anstelle von annähernd 20 Dienstjahren wurden der Frau nur vier Jahre an Vordienstzeit angerechnet, was die AK bei dem Unternehmen sogleich reklamierte.

Firma zahlte 7517 Euro netto nach
„Die Arbeitnehmerin hat den Vertrag damals einfach unterschrieben und ihn sich nie genau angesehen. Es geht hier um Rückwirkungsfristen, die je nach Kollektivvertrag auch nur drei Monate betragen können“, so Bezirksstellenleiter Jürgen Binder. Die Firma korrigierte jedoch den Fehler sofort und rechnete über den gesamten Zeitraum zurück. So wurden der Frau für ihre falsch eingestuften vier Dienstjahre 7517 Euro netto nachgezahlt. „Vordienstzeiten können erhebliche Summen ausmachen. Besser den Arbeitsvertrag überprüfen lassen“, rät Binder daher.

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
143.146 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
101.052 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
97.177 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf