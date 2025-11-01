Arbeitsvertrag genau lesen, kann Ärger sparen

Firma zahlte 7517 Euro netto nach

„Die Arbeitnehmerin hat den Vertrag damals einfach unterschrieben und ihn sich nie genau angesehen. Es geht hier um Rückwirkungsfristen, die je nach Kollektivvertrag auch nur drei Monate betragen können“, so Bezirksstellenleiter Jürgen Binder. Die Firma korrigierte jedoch den Fehler sofort und rechnete über den gesamten Zeitraum zurück. So wurden der Frau für ihre falsch eingestuften vier Dienstjahre 7517 Euro netto nachgezahlt. „Vordienstzeiten können erhebliche Summen ausmachen. Besser den Arbeitsvertrag überprüfen lassen“, rät Binder daher.