Hunderte Menschen nahmen Abschied von Hanna

„Immer mit einem Lächeln im Gesicht“

In diesem Verein der bosnischen Community in der Steiermark war Hannas Familie Mitglied. „Die Kleine war in unserem Tanzverein“, hatte der tief betroffene Vereinsobmann Elvedin Omerčević diese Woche bereits der „Krone“ erzählt. Energiegeladen, voller Leben und immer mit einem Lächeln im Gesicht – so beschrieb sie ihr Onkel am Tag nach der Wahnsinnstat. „Beste Schwester der Welt“, nannte ihr Bruder die 15-Jährige in seiner emotionalen Rede bei einer Gedenkveranstaltung auf dem Grazer Hauptplatz.