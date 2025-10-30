Liam Hemsworth nimmt „Witcher“ die Kanten

Die „Krone“ konnte das Ergebnis bereits vor dem heutigen Serienstart sichten – und muss den Fans beipflichten: Hemsworth meistert zwar die Kampfszenen dank seiner intensiven Vorbereitung sehr gut, und er wurde bis ins Detail identisch kostümiert. Doch er hat der wortkargen, brutalen und grummeligen Figur die Ecken und Kanten genommen. Zudem überzeugt auch die Handlung der neuen Staffel kaum: Eine Unzahl an neuen Figuren wird innerhalb der ersten beiden Folgen eingeführt und mit den elendslangen Wanderungen durch gefährliche Gegenden hat man manchmal das Gefühl, bei „Herr der Ringe“ gelandet zu sein.