Neue Option! Wechselt David Alaba schon im Winter?

Verlässt David Alaba Real Madrid etwa schon im Winter? MLS-Klub New York City FC zeigt offenbar großes Interesse am 33-jährigen ÖFB-Kapitän.
Wie „Weekend Sports“-Mitbegründer und -Journalist Sebastien Vidal berichtet, liebäugelt New York City FC mit einer Verpflichtung des Real-Madrid-Profis. Es heißt, der Interessent aus den USA möchte schon im Winter zuschlagen, sieht Alaba als die perfekte Verstärkung für die Defensive. In New York kickt mit Hannes Wolf bereits ein Österreicher.
Positiv aus der Sicht von Alaba, der bei Real nur Reservist ist: Sollte es mit dem WM-Ticket klappen, könnte der ÖFB-Kicker vor der Großveranstaltung noch reichlich Spielpraxis sammeln.
Kein neuer Vertrag in Madrid
Spätestens im Sommer ist in Madrid jedenfalls Schluss. Transfer-Guru Fabrizio vermeldete zuletzt, dass Spaniens Rekordmeister den im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag des Wieners definitiv nicht verlängern wird.
Verletzung warf ihn zurück
Bereits im Sommer war Alaba ein Kandidat für einen Abgang gewesen. Der Kreuzbandriss kurz vor Weihnachten 2023 und die Nachwirkungen davon brachten die Karriere des Österreichers bei Real ordentlich ins Stottern. Nun bahnt sich der Abschied aus Madrid an …
