Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klub zeigt Interesse

Neue Option! Wechselt David Alaba schon im Winter?

Fußball International
27.10.2025 16:02
David Alaba ist heiß begehrt.
David Alaba ist heiß begehrt.(Bild: GEPA)

Verlässt David Alaba Real Madrid etwa schon im Winter? MLS-Klub New York City FC zeigt offenbar großes Interesse am 33-jährigen ÖFB-Kapitän.

0 Kommentare

Wie „Weekend Sports“-Mitbegründer und -Journalist Sebastien Vidal berichtet, liebäugelt New York City FC mit einer Verpflichtung des Real-Madrid-Profis. Es heißt, der Interessent aus den USA möchte schon im Winter zuschlagen, sieht Alaba als die perfekte Verstärkung für die Defensive. In New York kickt mit Hannes Wolf bereits ein Österreicher.

David Alaba
David Alaba(Bild: GEPA)

Positiv aus der Sicht von Alaba, der bei Real nur Reservist ist: Sollte es mit dem WM-Ticket klappen, könnte der ÖFB-Kicker vor der Großveranstaltung noch reichlich Spielpraxis sammeln.

Kein neuer Vertrag in Madrid
Spätestens im Sommer ist in Madrid jedenfalls Schluss. Transfer-Guru Fabrizio vermeldete zuletzt, dass Spaniens Rekordmeister den im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag des Wieners definitiv nicht verlängern wird.

Lesen Sie auch:
Die Spieler von Real Madrid und Barcelona gerieten aneinander.
Tumulte bei Real-Sieg
Wilde Clasico-Szenen – auch David Alaba mittendrin
26.10.2025
Insider überzeugt
Aus und vorbei! Alaba wird Real Madrid verlassen
22.10.2025

Verletzung warf ihn zurück
Bereits im Sommer war Alaba ein Kandidat für einen Abgang gewesen. Der Kreuzbandriss kurz vor Weihnachten 2023 und die Nachwirkungen davon brachten die Karriere des Österreichers bei Real ordentlich ins Stottern. Nun bahnt sich der Abschied aus Madrid an …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
130.540 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
111.250 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Crime
Kriminalrätsel um toten jungen Mann in Erdloch
103.824 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Leiche von Alexandru O. (Bild rechts oben) wurde in Sankt Pölten, am Ufer des Mühlbachs, ...
Mehr Fußball International
Klub zeigt Interesse
Neue Option! Wechselt David Alaba schon im Winter?
Was steckt dahinter?
Die Bayern wollen jetzt ein neues Stadion kaufen!
Nach einem halben Jahr
Acht Spiele sieglos! Serie-A-Klub entlässt Trainer
Wirbel in der Türkei
Wettskandal: Hunderte Schiedsrichter im Visier!
Nach Fan-Anfeindungen
„Hurensohn“-Debatte: Deutscher Trainer wehrt sich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf