Grazer wollte mit E-Scooter vor Polizei flüchten

In der Vinzenzgasse wurden Polizisten auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam und wollten ihn anhalten. Das ignorierte der Lenker allerdings, beschleunigte auf über 25 km/h und flüchtete. Dabei soll er laut Polizei andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht und sie zum Abbremsen genötigt haben.