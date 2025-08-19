Graz: E-Scooter-Lenker (16) fuhr Fußgänger nieder

Ein 16-jähriger E-Scooter-Lenker lieferte sich Montagabend in Graz eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Als ein couragierter Passant den Jugendlichen stoppen wollte, rammte dieser den 53-Jährigen einfach! Weitere Fußgänger schritten ein und hielten den 16-Jährigen fest.
Bei einer routinemäßigen Streife im Bereich der Grazer Sturzgasse fiel Polizisten am Montagabend ein Jugendlicher auf einem offensichtlich leistungsstarken E-Scooter auf. Als die Beamten den jungen Mann anhalten und kontrollieren wollten, fuhr dieser einfach davon.
Bei der waghalsigen Flucht mit hohem Tempo stürzte der 16-Jährige mehrmals beinahe. Mehrere Zeugen nahmen Notiz von der wilden Verfolgungsjagd. Im Zugangsbereich des Puchstegs stellte sich ein couragierter 53-Jähriger dem Burschen in den Weg.
Passanten hielten Rowdy fest
Davon ließ sich der Jugendliche nicht beeindrucken: Er beschleunigte und rammte den Mann laut Polizei offenbar vorsätzlich. Der 53-Jährige wurde zu Boden geschleudert und leicht verletzt. Als der Bursche weiter flüchten wollte, schritten weitere Zeugen ein. Sie umklammerten den 16-Jährigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Wie sich bei der Kontrolle des E-Scooters herausstellte, handelte es sich um ein leistungsstarkes Fabrikat mit einer Motorleistung von 2000 Watt und einer Maximalgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h. So ein Fahrzeug wäre bereits als Motorrad einzustufen.
Der 16-Jährige gab sich laut Polizei bei der Befragung „wortkarg“. Auf ihn warten mehrere Anzeigen.
