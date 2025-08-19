Graz: E-Scooter-Lenker (16) fuhr Fußgänger nieder

Passanten hielten Rowdy fest

Davon ließ sich der Jugendliche nicht beeindrucken: Er beschleunigte und rammte den Mann laut Polizei offenbar vorsätzlich. Der 53-Jährige wurde zu Boden geschleudert und leicht verletzt. Als der Bursche weiter flüchten wollte, schritten weitere Zeugen ein. Sie umklammerten den 16-Jährigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.