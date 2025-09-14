Graz: Jugendlicher rammt Polizisten mit E-Scooter

Der 16-Jährige wollte abermals flüchten, doch der Beamte konnte ihn an den Beinen festhalten. Der junge Ukrainer wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Graz gebracht.

Er wird wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt. Zudem wird eine verkehrsrechtliche Prüfung des offensichtlich sehr leistungsstarken E-Scooters durchgeführt.