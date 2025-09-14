Graz: Jugendlicher rammt Polizisten mit E-Scooter

Samstagabend lieferte sich ein E-Scooter-Fahrer in Graz eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der 16-Jährige bretterte dabei mit bis zu 74 km/h über Gehsteige. Am Ende rammte er sogar einen Polizisten, der dabei leicht verletzt wurde. Auf den Burschen warten zahlreiche Anzeigen.
Wieder einmal kam es in Graz am Samstag zu einem gefährlichen Zwischenfall mit einem E-Scooter-Fahrer. Gegen 20:45 Uhr fiel Polizeibeamten auf dem Eggenberger Gürtel ein Elektroroller ohne Licht auf, der auch noch offensichtlich viel zu schnell unterwegs war.
Mehrfache Versuche, den jungen Lenker durch Zurufe zu stoppen, fruchteten nicht. Der Jugendliche raste davon, war dabei laut Polizei mit bis zu 74 km/h auf Gehsteigen unterwegs und missachtete zahlreiche Verkehrsregeln.
Gezielt auf Polizisten losgefahren
Als der Bursche auf einen für Autos blockierten Parkplatz einbog, nahm ein Beamter zu Fuß die Verfolgung auf. Der Jugendliche wendete plötzlich, steuerte gezielt auf den Polizisten zu und rammte ihn. Beide stürzten dabei und verletzten sich leicht.
Der 16-Jährige wollte abermals flüchten, doch der Beamte konnte ihn an den Beinen festhalten. Der junge Ukrainer wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Graz gebracht.
Er wird wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt. Zudem wird eine verkehrsrechtliche Prüfung des offensichtlich sehr leistungsstarken E-Scooters durchgeführt.
