Überwintern im Süden: Günstiger als daheimbleiben?

Es gibt Menschen, die Herbst und Winter vollends genießen können – ausgerüstet mit Kuscheldecke, Duftkerze und Punsch-Häferl. Anderen ist die Aussicht auf ein paar nasskalte Monate so sehr zuwider, dass sie sich vielleicht eine Flucht in wärmere Gefilde überlegen. Statt nur zwei Wochen Urlaub zu machen, gleich ganz im Süden zu überwintern, bleibt für die meisten aber ein Traum. Ein fester Job, eine gemietete Wohnung oder generell der Kontostand scheinen dieser Idee im Wege zu stehen.