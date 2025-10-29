LIVESTREAM: Defending champions WAC at Amstetten

Round of 16 in the UNIQA-ÖFB-Cup and you can be there live with krone.tv! Today we show you exclusively on TV the duel between Amstetten and cup defending champions WAC. Can the team from Mostviertel give the Carinthians a leg up and advance to the next round - or will coach Peter Pacult's side make it through to the quarter-finals? Martin Grasl will commentate on the game for you. The score is currently 1:0.