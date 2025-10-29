Causa Lebensversicherung: Anklage gegen Strache

Ableben oder Erleben – Strache hätte kassiert

Die FPÖ Wien schloss bereits im Jahr 2007 eine Lebensversicherung auf zehn Jahre. Als versicherte Person wurde Strache eingesetzt, der damalige Parteiobmann. Die Rahmenbedingungen: Im Falle seines Ablebens hätte die Familie des Politikers die Prämie erhalten. Sollte das nicht eintreten, war die Partei bezugsberechtigt. Das soll Heinz-Christian Strache und sein mitangeklagter Parteikollege, ohne das mit einem Gremium zu besprechen, geändert haben – so, dass Strache immer bezugsberechtigt sei.