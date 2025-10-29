Wohnhaus stürzt ein und begräbt Kinder unter sich

Das Gebäude war laut dem Gouverneur 2012 errichtet worden. Nachbarinnen und Nachbarn sagten, dass in der Nähe gerade eine U-Bahn gebaut werde. Am Montag hatte ein Erdbeben der Stärke 6,1 die westtürkische Provinz Balikesir erschüttert, zahlreiche Nachbeben folgten. Ob der Einsturz tatsächlich mit den Bauarbeiten oder dem Erdbeben zusammenhängt, war zunächst nicht bekannt.