2 Tote in der Türkei

Wohnhaus stürzt ein und begräbt Kinder unter sich

Ausland
29.10.2025 16:46
In der Türkei ist ein siebenstöckiges Wohnhaus eingestürzt und hat eine Familie unter sich ...
In der Türkei ist ein siebenstöckiges Wohnhaus eingestürzt und hat eine Familie unter sich begraben. Zwei Kinder sind gestorben, nach den Eltern wird noch gesucht.(Bild: AP/Berkman Ulutin)

Im Nordwesten der Türkei ist ein Wohnhaus eingestürzt und hat eine fünfköpfige Familie unter sich begraben. Rettungskräfte bargen am Mittwoch die Leichen des zwölfjährigen Sohns und der 14-jährigen Tochter. Die 18-jährige Tochter wurde lebend aus den Trümmern geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.

0 Kommentare

Das teilte der stellvertretende türkische Innenminister Mehmet Aktas mit. Nach den Eltern werde noch gesucht. „Leider hören wir derzeit keine Stimmen, aber wir geben die Hoffnung nicht auf“, sagte Aktas. Am Mittwoch waren zunächst mehr als 600 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Bagger schoben Betonblöcke zur Seite.

Warum das Wohnhaus im Bezirk Gebze nahe Istanbul am Mittwochmorgen plötzlich einstürzte, war zunächst nicht bekannt. Laut Medienberichten bemerkten Anrainerinnen und Anrainer bereits am Vortag Schäden. Wegen eines Feiertags in der Türkei waren die anderen Bewohnerinnen und Bewohner des siebenstöckigen Hauses am Mittwoch auf Ausflügen.

Das Gebäude war laut dem Gouverneur 2012 errichtet worden. Nachbarinnen und Nachbarn sagten, dass in der Nähe gerade eine U-Bahn gebaut werde. Am Montag hatte ein Erdbeben der Stärke 6,1 die westtürkische Provinz Balikesir erschüttert, zahlreiche Nachbeben folgten. Ob der Einsturz tatsächlich mit den Bauarbeiten oder dem Erdbeben zusammenhängt, war zunächst nicht bekannt.

