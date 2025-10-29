Auto rollte von Fähre in die March: Frau gerettet

Ein rettender Sprung in die kalte March

Das Fahrzeug war bereits in die Flussmitte getrieben und füllte sich immer mehr mit Wasser. Dem Mann gelang es jedoch, die 82-jährige Insassin aus dem Auto zu retten. Die alarmierte Feuerwehr brachte die Pensionistin anschließend mit der Zille ans Land. Die Weinviertlerin hatte keine offensichtlichen Verletzungen, wurde aber zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Danach wurde das Auto, von dem in der March nur mehr das Dach zu sehen war, von den Florianis geborgen.