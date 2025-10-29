Massa-Klage: Ecclestone und FIA verteidigen sich

Ecclestone-Interview 2023

Die Anwälte von Formel 1, Ecclestone und FIA führten am Mittwoch an, dass Massa schon 2008 und 2009 genug Informationen gehabt habe, um vor Gericht zu gehen. Daher plädieren sie auf Verjährung. Massa dagegen bezog sich bei der Klagseinreichung auf ein Interview von Ecclestone mit F1 Insider aus dem Jahr 2023, wonach in Kreisen der Formel 1 und FIA angeblich schon vor dem Saisonende 2008 der Vorfall um Piquet junior bekannt war. Ecclestone soll zudem gesagt haben, Massa sei „des Titels beraubt worden, den er verdient hätte“. Der seit Dienstag 95-Jährige hatte erklärt, er könne sich nicht mehr daran erinnern, das gesagt zu haben.