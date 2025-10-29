Glock überzeugt: „Davon kann Max profitieren“

„Kämpft immer bis zum Schluss“

Entschieden ist noch lange nichts – zumal Verstappen laut Glock einen essenziellen Vorteil hat. „Verstappen kämpft immer bis zum Schluss und wird 100 Prozent geben. Sein Vorteil ist diese unheimliche mentale Stärke. Ich bin gespannt, wie sich das in der WM da vorne noch ändern wird. Die zwei McLaren-Fahrer schnappen sich vielleicht gegenseitig die Punkte weg. Davon kann Verstappen profitieren“, sieht der Deutsche den vierfachen Champion noch voll im Rennen um den Titel.