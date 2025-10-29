Vorteilswelt
Dreikampf um WM-Titel

Glock überzeugt: „Davon kann Max profitieren“

Formel 1
29.10.2025 16:46
Max Verstappen spielt im Kampf um den WM-Titel mit.
Max Verstappen spielt im Kampf um den WM-Titel mit.(Bild: AFP/APA/Gabriel BOUYS)

„Die zwei McLaren-Fahrer schnappen sich vielleicht gegenseitig die Punkte weg. Davon kann Verstappen profitieren“, ist sich Timo Glock sicher, dass der Niederländer den WM-Titel nicht so einfach hergeben wird. Mental sei der amtierende Weltmeister klar im Vorteil, ist der Experte überzeugt.

Der WM-Kampf spitzt sich zu! Mit seinem Sieg in Mexiko zog Lando Norris an seinem Teamkollegen Oscar Piastri vorbei und führt die Fahrer-Wertung nun mit einem Punkt Vorsprung an. Auf Rang drei lauert Verstappen, der Rückstand des Red-Bull-Piloten auf Norris beträgt 36 Zähler.

Oscar Piastri, Lando Norris oder Max Verstappen? Wer schnappt sich den Titel?
Oscar Piastri, Lando Norris oder Max Verstappen? Wer schnappt sich den Titel?(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)

„Kämpft immer bis zum Schluss“
Entschieden ist noch lange nichts – zumal Verstappen laut Glock einen essenziellen Vorteil hat. „Verstappen kämpft immer bis zum Schluss und wird 100 Prozent geben. Sein Vorteil ist diese unheimliche mentale Stärke. Ich bin gespannt, wie sich das in der WM da vorne noch ändern wird. Die zwei McLaren-Fahrer schnappen sich vielleicht gegenseitig die Punkte weg. Davon kann Verstappen profitieren“, sieht der Deutsche den vierfachen Champion noch voll im Rennen um den Titel.

Die nächste Möglichkeit, auf die „Papayas“ aufzuholen, bietet sich am 8. November, wenn im Sprint von Sao Paulo die nächsten Punkte vergeben werden.

Folgen Sie uns auf