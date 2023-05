So soll Preisexplosion für Kunden gestoppt werden

Wen alles so abläuft wie in den vergangenen acht Jahren, kommt es für Fernwärmebezieher in Oberösterreich ab 1. August heiß-kalt: Die drei größten Netzbetreiber - Energie AG, Linz AG und die eww in Wels - könnten die Preise um 60 bis 106 Prozent anheben. Das sieht ein Rechenmodell vor, das im Jahr 2015 von Land OÖ und TU Wien entwickelt wurde. Konkret sollte dieses Modell als Hilfe dienen, die Vorgaben des Preisgesetzes aus 1992 umzusetzen. Demnach kann der Staat volkswirtschaftlich gerechtfertigte Höchstpreise festlegen, damit Netzbetreiber die Preise nicht willkürlich in die Höhe treiben.