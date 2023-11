Kommt jetzt Preisbremse bei Fernwärme für ganz OÖ?

Preisregelung an Länder delegieren

Jetzt will Kaineder mehr: Nicht nur die Kunden der drei großen Konzerne sollen von der Preisbremse profitieren, sondern alle Fernwärmebezieher in Oberösterreich. Dazu braucht es aber ein Eingreifen des zuständigen Ministers Martin Kocher (ÖVP). Der kann per Verordnung die Preisregelung für die Fernwärmemonopole an die Länder delegieren. Für Energie AG, Linz AG und eww hatten das Kochers Vorgänger bereits getan.