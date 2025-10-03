Erster Wolf wurde jetzt in NÖ abgeschossen

Laut dem Österreichzentrum Bär-Wolf-Luchs gibt es in Niederösterreich vier Rudel – alle im Waldviertel. Diese sind in Harmanschlag im Bezirk Gmünd sowie in Allentsteig, Arbesbach und Gutenbrunn im Bezirk Zwettl beheimatet. Damit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um ein Rudeltier handelt.