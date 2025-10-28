Historische Städte unter Wasser, Behörden warnen

„Ganze Stadt überflutet, Strom abgeschaltet“

In der alten Kaiserstadt, die auch bei Touristen aus aller Welt beliebt ist, standen zahlreiche Straßen unter Wasser. Bewohner konnten sich teils nur noch mit Booten fortbewegen. „Ich habe seit vielen Jahren keinen so starken Regen mehr erlebt“, sagte Hoang Ngo Tu Do, der in Hue lebt, der Deutschen Presse-Agentur. „Die ganze Stadt ist überflutet, der Strom ist abgeschaltet, Kinder können nicht zur Schule gehen, weil die Schulen überflutet sind. Mein Haus steht jetzt über einen Meter unter Wasser.“