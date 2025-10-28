Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rekordregen in Vietnam

Historische Städte unter Wasser, Behörden warnen

Ausland
28.10.2025 10:18
Etliche Gemeinden sind von der Außenwelt abgeschnitten.
Etliche Gemeinden sind von der Außenwelt abgeschnitten.(Bild: APA/AFP/STR)

Sintflutartige Regenfälle haben in Teilen Vietnams dramatische Überschwemmungen ausgelöst. Manche Regionen sind von der Außenwelt abgeschnitten. Besonders betroffen ist die historische Stadt Hue. 

0 Kommentare

Dort regnete es nach Angaben des nationalen Wetterdienstes innerhalb von nur 24 Stunden mehr als 1085 Millimeter Regen – ein landesweiter Rekord. Die Wassermassen des Ta Trach River rissen eine wichtige Brücke fort und schnitten damit Tausende Haushalte vom Umland ab.

„Ganze Stadt überflutet, Strom abgeschaltet“
In der alten Kaiserstadt, die auch bei Touristen aus aller Welt beliebt ist, standen zahlreiche Straßen unter Wasser. Bewohner konnten sich teils nur noch mit Booten fortbewegen. „Ich habe seit vielen Jahren keinen so starken Regen mehr erlebt“, sagte Hoang Ngo Tu Do, der in Hue lebt, der Deutschen Presse-Agentur. „Die ganze Stadt ist überflutet, der Strom ist abgeschaltet, Kinder können nicht zur Schule gehen, weil die Schulen überflutet sind. Mein Haus steht jetzt über einen Meter unter Wasser.“

Betroffen ist seit dem Wochenende auch der Küstenort Hoi An, der für seine Tausenden Lampions berühmt ist und Besucher aus aller Welt lockt. Touristen wateten teilweise durch knietiefes Wasser. Der Ort gehört mit seiner malerischen Altstadt zum Unesco-Weltkulturerbe – ebenso wie die Paläste und Tempel von Hue. In der weiter südlich gelegenen Provinz Quang Ngai schnitten mehrere Erdrutsche bereits Gemeinden von der Außenwelt ab, wie Medien berichteten.

Lesen Sie auch:
Der Taifun machte sich auch durch riesige Wellen bemerkbar.
Fische in Häusern
Taifun „Kajiki“ reißt mehrere Menschen in den Tod
27.08.2025
Mindestens 24 Tote
Hunderte Verletzte nach Taifun „Yagi“ in Vietnam
09.09.2024

Erst Ende September war das südostasiatische Land vom heftigen Tropensturm „Bualoi“ heimgesucht worden. Dutzende Menschen starben, mehr als 100.000 Häuser wurden teilweise oder komplett zerstört.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf