Reisebus verlor zwei Reifen auf Bundesstraße

Kurioser Zwischenfall am Sonntagabend auf einer Tiroler Bundesstraße: Ein Reisebus verlor aus unerklärlichen Gründen zwei Reifen. Der Busfahrer hielt daraufhin sofort den Wagen an, die Feuerwehr musste alarmiert werden.
Plötzlich fielen dem Lenker (48) des mit 38 Personen besetzten Fahrzeugs Unregelmäßigkeiten auf – er reagierte geistesgegenwärtig und hielt sofort am Fahrbahnrand den Bus an. Der Reisebus einer Firma aus dem Pillerseetal wollte Sonntagabend gegen 18.20 Uhr gerade von der B178 in Richtung B164 Fieberbrunn abbiegen, als ihm plötzlich zwei Reifen abhandenkamen.
30 Feuerwehrmitglieder im Einsatz
Wieso sich die zwei Räder aus dem Staub machten, ist bislang völlig unklar. 30 Feuerwehrmitglieder der gegen 10 Uhr alarmierten FF Sankt Johann/Tirol konnten mithilfe eines Hebekissen die Ersatzräder montieren. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz beendet und der Reisebus konnte seine Fahrt fortsetzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.