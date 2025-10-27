Weißer Wochenstart auf unseren Straßen

Die Woche beginnt weiß! Nicht nur Tirols Berge bekommen einen Zuckerhut, auch auf den Straßen wird es weiß – und damit darf auch an die Winterreifenpflicht erinnert werden.
Frau Holle gibt sich die Ehre! Schneefall gab es am Montag nicht nur auf den meisten Tiroler Bergern, sondern etwa auch auf der Arlbergstraße. Das zeigen auch Bilder der Webcam vom Land Tirol.
Situative Winderreifenpflicht
Die Schneefahrbahn ruft die bevorstehende (situative) Winterreifenpflicht für Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen ins Gedächtnis. Sie gilt ab 1. November. Pkw dürfen bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen – also bei Schnee, Schneematsch oder Eis – nur dann fahren, wenn Winterreifen montiert sind. Diese sollten vorher unbedingt kontrolliert werden. Vorsicht: Schneeketten dürfen nur auf schneebedeckten Straßen verwendet werden.
Mit Schneemassen ist allerdings noch nicht zu rechnen, denn im Laufe der Woche entspannt sich das Wetter laut ZAMG wieder. Bei föhnigen Verhältnissen wechseln sich Wolkenfelder mit sonnigen Phasen ab. Die Temperaturen steigen wieder an – bis zu 16 Grad möglich!
