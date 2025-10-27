Weißer Wochenstart auf unseren Straßen

Situative Winderreifenpflicht

Die Schneefahrbahn ruft die bevorstehende (situative) Winterreifenpflicht für Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen ins Gedächtnis. Sie gilt ab 1. November. Pkw dürfen bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen – also bei Schnee, Schneematsch oder Eis – nur dann fahren, wenn Winterreifen montiert sind. Diese sollten vorher unbedingt kontrolliert werden. Vorsicht: Schneeketten dürfen nur auf schneebedeckten Straßen verwendet werden.