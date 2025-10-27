Auslieferungsantrag landet vor Oberstem Gericht

Zweiter Verdächtiger in polnischem Gewahrsam

Die Anschläge auf die Nord-Stream-Gaspipelines hatten vor drei Jahren weltweit Aufsehen erregt. Ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beschädigten mehrere Sprengungen die beiden Pipelines so sehr, dass kein Gas mehr durchgeleitet werden konnte. Die Explosionen wurden in der Nähe der dänischen Insel Bornholm registriert. Ein zweiter verdächtiger Ukrainer befindet sich in polnischem Gewahrsam.