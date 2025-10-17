Polen blockt Auslieferung von Nord-Stream-Saboteur

Ministerpräsident Donald Tusk hatte bereits Anfang des Monats erklärt, eine Übergabe des Mannes sei nicht im Interesse Polens. Das Problem sei nicht, dass die Unterwasser-Pipelines von Russland nach Deutschland im September 2022 gesprengt, sondern dass sie überhaupt gebaut worden seien, sagte Tusk. Und weiter: „Die Einzigen, die sich für Nord Stream 2 schämen und darüber schweigen sollten, sind diejenigen, die den Bau beschlossen haben.“