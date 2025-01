Trump greift an: „Dieser inkompetente Gouverneur!“

Newsom befürchtet einen Anstieg der Opfer. Im Interview mit CNN sprach er von „völliger Zerstörung“ und erinnerte an das tödliche Inferno in Paradise, einer Ortschaft in Nordkalifornien. Diese war im November 2018 vom „Camp Fire“ fast völlig zerstört worden, 85 Menschen starben damals, Zehntausende wurden obdachlos.