Bang after coup
Bang after Louvre robbery: men arrested
Following the spectacular break-in at the Louvre in Paris last Sunday, the police have arrested two suspects. Details of their identities or possible accomplices have not yet been released. The investigation is in full swing.
According to "Le Parisien", two arrests have now been made following the historic break-in at the famous museum. One of the men was arrested at Charles de Gaulle airport as he was about to fly to Algeria.
According to "Le Figaro", the criminal investigation department arrested a second suspect at the same time in the Seine-Saint-Denis department.
Both suspects are said to come from the Paris region and belong to a four-man gang that is being held responsible for the spectacular robbery.
During the burglary on Sunday, eight crown jewels worth around 88 million euros were stolen from the Louvre's Galerie d'Apollon. The spectacular case also triggered a debate about the security precautions in the museum.
