Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei statt drei Tage

Kostenexplosion könnte Stadtfest einen Tag kosten

Salzburg
24.10.2025 22:00
Rund 60.000 Besucher zog das Stadtfest im Juni an. Das Zentrum blieb drei Tage autofrei.
Rund 60.000 Besucher zog das Stadtfest im Juni an. Das Zentrum blieb drei Tage autofrei.(Bild: Markus Tschepp)

Auf Mehrwegbecher wurde vergessen, Mitarbeiter-Essen dreimal so teuer – das Stadtfest im Juni sprengte bekanntlich sein ursprüngliches Budget um einiges. Jetzt wird am Budget für künftige Ausgaben gefeilt. 

0 Kommentare

Einfach ist die Planung einer Großveranstaltung wohl nie. Vor allem, wenn es sich um das erste Mal handelt. Dennoch, ein paar planerische Hoppalas ließen die Kosten für Salzburgs Stadtfest im Juni explodieren. Statt der veranschlagten 500.000 Euro schlug das dreitägige Fest letztendlich mit 880.000 Euro zu Buche. Das Budget wurde somit um satte 76 Prozent überzogen!

Zitat Icon

Solche Überschreitungen sind doch nicht normal. Meiner Meinung nach war das ein Prestigeprojekt, das aus dem Ruder gelaufen ist.

Paul Dürnberger, FPÖ-Klubchef

Bild: Markus Tschepp

Ausgelöst wurden die Mehrkosten unter anderem durch ursprünglich gar nicht einberechnete Mehrwegbecher. Posten wie Sicherheitskosten, Technik und Infrastruktur verdoppelten sich. Die Mitarbeiterverpflegung verdreifachte sich gar in der Endabrechnung.

Für die Opposition im Gemeinderat äußerst unverständlich: „Solche Überschreitungen sind doch nicht normal. Meiner Meinung nach war das ein Prestigeprojekt, das einfach aus dem Ruder gelaufen ist“, sagt FPÖ-Klubchef Paul Dürnberger.

Lesen Sie auch:
Insgesamt kamen 65.000 Besucher zum Salzburger Stadtfest.
Kosten fast verdoppelt
Das Salzburger Stadtfest war deutlich zu teuer
22.09.2025

Bürgermeister Bernhard Auinger sieht das freilich anders, bessert jedoch beim künftigen Finanzierungskonzept nach. Man wolle zum einen noch mehr auf die finanzielle Unterstützung von Sponsoren setzen. Zum anderen wolle man eine Budgetobergrenze einführen. Sobald diese erreicht sei, werde man keine neuen Programmpunkte mehr aufnehmen. „Zur Not – aber aufgrund der Rückmeldungen, die wir bekommen haben, gehe ich aktuell nicht davon aus – verkürzen wir das Fest von drei Tagen auf zwei“, so der Stadt-Chef. 

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine