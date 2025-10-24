Kostenexplosion könnte Stadtfest einen Tag kosten

Bürgermeister Bernhard Auinger sieht das freilich anders, bessert jedoch beim künftigen Finanzierungskonzept nach. Man wolle zum einen noch mehr auf die finanzielle Unterstützung von Sponsoren setzen. Zum anderen wolle man eine Budgetobergrenze einführen. Sobald diese erreicht sei, werde man keine neuen Programmpunkte mehr aufnehmen. „Zur Not – aber aufgrund der Rückmeldungen, die wir bekommen haben, gehe ich aktuell nicht davon aus – verkürzen wir das Fest von drei Tagen auf zwei“, so der Stadt-Chef.