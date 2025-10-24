Vorteilswelt
Feministischer Streik

Künstlerkollektiv lag beim Schloss Mirabell flach

Salzburg
24.10.2025 21:00
Sitzstreik für Frauenrechte mit roten Decken und Polstern
Sitzstreik für Frauenrechte mit roten Decken und Polstern(Bild: Markus Tschepp)

Rot war ihre Erkennungsfarbe. International gingen am Freitagabend Frauen für Gleichberechtigung in den Sitz- und Liegestreik. In Salzburg folgten rund 30 Protestierende dem Aufruf eines Künstlerkollektivs und formierten sich beim Schloss Mirabell. 

Da lagen sie plötzlich. Direkt beim Schloss Mirabell bot sich Freitagabend ein ungewöhnlicher Anblick. Rund 30 Frauen lagen dort am späten Freitagnachmittag trotz des windigen Wetters auf roten Polstern, gingen mit Decken und Tüchern in den Sitzstreik. Hintergrund der Aktion: Der „Equal Pay Day“ – jener Tag, der auf die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen aufmerksam macht. In Salzburg wird er bereits am 25. Oktober erreicht. Ab dann arbeiten Frauen genaugenommen gratis.

Ungewöhnlicher Anblick: Frauen legten sich auf den Asphalt hin.
Ungewöhnlicher Anblick: Frauen legten sich auf den Asphalt hin.(Bild: Markus Tschepp)
Aufgerufen hatte das Künstlerkollektiv „Tutti Futti“ zu dem ungewöhnlichen Protest über die Sozialen Medien. Neben dem Parlament in Wien reiste eine kleine Gruppe auch nach Salzburg, um für Frauenrechte öffentlich zu streiken.

