Künstlerkollektiv lag beim Schloss Mirabell flach

Da lagen sie plötzlich. Direkt beim Schloss Mirabell bot sich Freitagabend ein ungewöhnlicher Anblick. Rund 30 Frauen lagen dort am späten Freitagnachmittag trotz des windigen Wetters auf roten Polstern, gingen mit Decken und Tüchern in den Sitzstreik. Hintergrund der Aktion: Der „Equal Pay Day“ – jener Tag, der auf die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen aufmerksam macht. In Salzburg wird er bereits am 25. Oktober erreicht. Ab dann arbeiten Frauen genaugenommen gratis.