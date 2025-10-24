Die Altacher machen zu wenig Punkte in Überzahl

„Der Gegner hat nach dem Ausschluss einen tiefen Verteidigungsblock aufgestellt, den konnten wir nicht wirklich knacken“, kennt Trainer Fabio Ingolitsch die Problematik ganz genau. „Wir haben gegen elf Salzburger besser gespielt als danach gegen zehn“, war der Coach mit dem 2:2 in der Mozartstadt nicht wirklich zufrieden. Das kennen die Rheindörfler auch schon aus der Vorsaison. Ausgerechnet in den beiden Heimduellen mit dem TSV Hartberg haben Jäger und Co. Ausschlüssen gegen die Oststeirer nicht nutzen können. Im Februar 2025 wurde Komposch schon nach 38 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Der zum Zeitpunkt des Ausschlusses gegebene Spielstand von 0:0 änderte sich bis zum Schlusspfiff nicht mehr.