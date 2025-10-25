Brasilianer vom Navi an den Abgrund geleitet

Eigentlich wollten der Brasilianer, der in Feldkirch lebt, und sein Begleiter nur einen Bekannten in Viktorsberg besuchen. Und so fuhr der 31-Jährige um kurz nach 14 Uhr, brav den Anweisungen des Navis folgend, erst die L70 bergwärts, anschließend wurde er auf eine enge, kurvige und steile Seitenstraße geleitet. Bei einer unübersichtlichen Geländekuppe dann der große Schreck: Weil er den Straßenverlauf falsch eingeschätzt hatte, kam der Brasilianer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab.