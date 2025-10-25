Vorteilswelt
Auf Abwegen

Brasilianer vom Navi an den Abgrund geleitet

Chronik
25.10.2025 16:22
(Bild: Mathis Fotografie)

Großes Glück hatten ein brasilianischer Pkw-Lenker und sein Beifahrer am Samstagnachmittag in Viktorsberg (Vorarlberg). Das Duo ließ sich vom Navi leiten – und wäre fast über einen Steilhang abgestürzt.

Eigentlich wollten der Brasilianer, der in Feldkirch lebt, und sein Begleiter nur einen Bekannten in Viktorsberg besuchen. Und so fuhr der 31-Jährige um kurz nach 14 Uhr, brav den Anweisungen des Navis folgend, erst die L70 bergwärts, anschließend wurde er auf eine enge, kurvige und steile Seitenstraße geleitet. Bei einer unübersichtlichen Geländekuppe dann der große Schreck: Weil er den Straßenverlauf falsch eingeschätzt hatte, kam der Brasilianer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab.

Den famosen Ausblick werden die beiden Insassen wohl kaum genossen haben.
Den famosen Ausblick werden die beiden Insassen wohl kaum genossen haben.(Bild: Mathis Fotografie)

Beinahe wäre der Wagen über eine steile Wiese abgestürzt, glücklicherweise blieb das Auto an der Kuppe hängen. Doch das Zittern ging weiter, denn verlassen konnte die beiden Insassen den direkt vor dem Abgrund baumelnden Wagen nicht. Also setzten sie einen Notruf an.

Happy End
Wenige Minuten später war ein Einsatztrupp der Feuerwehr Viktorsberg auch schon vor Ort. Der Pkw wurde gesichert – und die beiden Männer konnten unversehrt aussteigen. Danach wurde das nicht nennenswert beschädigte Auto vom ÖAMTC zurück auf die Straße gehievt. Und so gab’s doch noch ein Happy End: Die beiden Kumpels traten ihren Besuch zwar verspätet an, dafür hatten sie aber jede Menge zu erzählen.

Kommentare

