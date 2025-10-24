Vorteilswelt
1:1 gegen den KSV

Die Elf von Andy Heraf vergab zu viele Chancen

Vorarlberg
24.10.2025 20:03
Eine stabiler Auftritt der Bregenzer gegen den KSV wurde nicht mit einem Sieg belohnt.
Eine stabiler Auftritt der Bregenzer gegen den KSV wurde nicht mit einem Sieg belohnt.(Bild: GEPA)

Bregenz muss weiter warten! Gegen den Kapfenberger SV waren die Festspielstädter nach 19 sieglosen Spielen in der Liga in Serie nah am ersten Dreier dran – Neo-Coach Andy Heraf musste sich aber schlussendlich mit seinem ersten Punkt zufriedengeben.

Trainer Andreas Heraf hatte im Gegensatz zur Niederlage gegen Amstetten auf fünf Positionen umgestellt. Isaak Vojic, Johannes Tartarotti, Raul Marte und Daniel Nussbaumer rückten in die Startelf, auch Ersatzgoalie Felix Gschossmann stand von Beginn an auf dem Platz.

Dragan Marceta traf von der Strafraumgrenze zum vielumjubelten 1:0 für Bregenz.
Dragan Marceta traf von der Strafraumgrenze zum vielumjubelten 1:0 für Bregenz.(Bild: GEPA)

Die Bregenzer begannen mutig, ohne viele Schnörkel. Mit sechs Defenssivspielern in der Startelf wurde dementsprechend konsequent verteidigt. Dann gingen die Festspielstädter in Führung – nach einer Tartarotti-Ecke gelangte der Ball zu Dragan Marceta an der Strafraumgrenze, der versenkte die Kugel trocken im kurzen Kreuzeck (15.). Mit der Führung gingen die Hausherren in die Pause.

Schock nach der Pause
Gleich zu Beginn der Hälfte dann aber ein Schock. Nach einer Eckball-Variante traf Kapfenbergs Luca Hassler per Schlenzer von der Strafraumecke ins lange Kreuz zum sehenswerten 1:1-Ausgleich. Beim Unentschieden sollte es schlussendlich auch bleiben – Jan Stefanon hatte das Siegtor noch auf dem Fuß, scheiterte aber an KSV-Goalie Strebinger (74.), Marco Rottensteiner traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten.

Mehr Vorarlberg
1:1 gegen den KSV
Die Elf von Andy Heraf vergab zu viele Chancen
Mieses Powerplay
Die Altacher machen zu wenig Punkte in Überzahl
Demo in Dornbirn
Vorarlbergerinnen traten symbolisch in Streik
In Vorarlberg:
Täglich werden 300.000 Kilometer zu Fuß gegangen
In Florianopolis
Julia Grabher sinnt im Viertelfinale auf Revanche
