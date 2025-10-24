Die Elf von Andy Heraf vergab zu viele Chancen

Schock nach der Pause

Gleich zu Beginn der Hälfte dann aber ein Schock. Nach einer Eckball-Variante traf Kapfenbergs Luca Hassler per Schlenzer von der Strafraumecke ins lange Kreuz zum sehenswerten 1:1-Ausgleich. Beim Unentschieden sollte es schlussendlich auch bleiben – Jan Stefanon hatte das Siegtor noch auf dem Fuß, scheiterte aber an KSV-Goalie Strebinger (74.), Marco Rottensteiner traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten.