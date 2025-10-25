Leerstehendes Wohnhaus brannte komplett ab

Das Haus ist seit Jahren unbewohnt, folglich befanden sich auch zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Gebäude. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits das ganze Objekt in Flammen, weshalb umgehend ein Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren ausgelöst wurde. Am Ende beteiligten sich um die 200 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten.