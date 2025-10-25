Leerstehendes Wohnhaus brannte komplett ab

In der Nacht auf Samstag mussten mehrere Bregenzerwälder Feuerwehren zu einem Großbrand in Bezau ausrücken. Viel zu retten gab es für die Florianis allerdings nicht mehr.
Das Haus ist seit Jahren unbewohnt, folglich befanden sich auch zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Gebäude. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits das ganze Objekt in Flammen, weshalb umgehend ein Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren ausgelöst wurde. Am Ende beteiligten sich um die 200 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten.
Doch trotz aller Mühen brannte das Wohnhaus komplett aus. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Polizeiinspektion Bezau in Zusammenarbeit mit den Brandermittlern des Landeskriminalamts geführt.
