Brand in Tischlerei: Spezialfirma musste kommen

Ein Einsatz der besonderen Art beschäftigte am Samstag die Feuerwehren in Ludesch in Vorarlberg. In einer örtlichen Tischlerei war ein Holzsilo in Brand geraten – die Löscharbeiten gestalteten sich sehr herausfordernd.
Am Samstagmorgen gegen 7.40 Uhr ging bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle ein Notruf ein, wonach das Holzsilo einer Tischlerei in Ludesch brennen würden. 60 Florianijünger der Feuerwehren Ludesch und Bludenz rückten an, um dem Feuer Herr zu werden.
Spezialfirma saugte glimmendes Material ab
Da sich direkte Löschversuche als zu gefährlich und nicht zielführend erwiesen – insbesondere aufgrund der Gefahr einer Brandausbreitung durch Frischluftzufuhr – entschied die Einsatzleitung, eine Spezialfirma hinzuzuziehen. Die Experten saugten das glimmende Material aus dem Silo, an einem nahegelegenen Platz wurde dieses schließlich vollständig gelöscht. Der Einsatz dauerte knapp sechs Stunden, erst gegen 13.15 Uhr konnte endgültig „Brand aus“ gegeben werden.
Keine Personen verletzt
Die Brandursache ist noch unklar – der erste Anschein deute auf einen technischen Defekt hin, hieß es seitens der Feuerwehr. „Vermutlich dürfte der Brand im Bereich der Förderschnecke des Holzsilos entstanden sein.“ Die Schadenshöhe ist noch nicht eruiert worden. Erfreulich: Bei dem Zwischenfall wurden keine Personen verletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.