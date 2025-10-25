Brand in Tischlerei: Spezialfirma musste kommen

Spezialfirma saugte glimmendes Material ab

Da sich direkte Löschversuche als zu gefährlich und nicht zielführend erwiesen – insbesondere aufgrund der Gefahr einer Brandausbreitung durch Frischluftzufuhr – entschied die Einsatzleitung, eine Spezialfirma hinzuzuziehen. Die Experten saugten das glimmende Material aus dem Silo, an einem nahegelegenen Platz wurde dieses schließlich vollständig gelöscht. Der Einsatz dauerte knapp sechs Stunden, erst gegen 13.15 Uhr konnte endgültig „Brand aus“ gegeben werden.