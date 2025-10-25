Vorteilswelt
Silo in Flammen

Brand in Tischlerei: Spezialfirma musste kommen

Chronik
25.10.2025 15:37
Das brennende Silo in Ludesch.
Das brennende Silo in Ludesch.(Bild: Bernd Hofmeister)

Ein Einsatz der besonderen Art beschäftigte am Samstag die Feuerwehren in Ludesch in Vorarlberg. In einer örtlichen Tischlerei war ein Holzsilo in Brand geraten – die Löscharbeiten gestalteten sich sehr herausfordernd.

0 Kommentare

 

Am Samstagmorgen gegen 7.40 Uhr ging bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle ein Notruf ein, wonach das Holzsilo einer Tischlerei in Ludesch brennen würden. 60 Florianijünger der Feuerwehren Ludesch und Bludenz rückten an, um dem Feuer Herr zu werden.

Von der Feuerwehr Bludenz ist eine Drehleiter angefordert worden.
Von der Feuerwehr Bludenz ist eine Drehleiter angefordert worden.(Bild: Bernd Hofmeister)

Spezialfirma saugte glimmendes Material ab
Da sich direkte Löschversuche als zu gefährlich und nicht zielführend erwiesen – insbesondere aufgrund der Gefahr einer Brandausbreitung durch Frischluftzufuhr – entschied die Einsatzleitung, eine Spezialfirma hinzuzuziehen. Die Experten saugten das glimmende Material aus dem Silo, an einem nahegelegenen Platz wurde dieses schließlich vollständig gelöscht. Der Einsatz dauerte knapp sechs Stunden, erst gegen 13.15 Uhr konnte endgültig „Brand aus“ gegeben werden. 

Bei der Brandbekämpfung mussten die Florianis sehr koordiniert und klug vorgehen.
Bei der Brandbekämpfung mussten die Florianis sehr koordiniert und klug vorgehen.(Bild: Bernd Hofmeister)

Keine Personen verletzt
Die Brandursache ist noch unklar – der erste Anschein deute auf einen technischen Defekt hin, hieß es seitens der Feuerwehr. „Vermutlich dürfte der Brand im Bereich der Förderschnecke des Holzsilos entstanden sein.“ Die Schadenshöhe ist noch nicht eruiert worden. Erfreulich: Bei dem Zwischenfall wurden keine Personen verletzt.

