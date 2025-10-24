Hörbranzer Privatkäserei Rupp steigert Gewinn

Die Vorarlberger Privatkäserei Rupp hat im Vorjahr das Ergebnis deutlich gesteigert. Das Familienunternehmen erzielte im Vorjahr einen Jahresgewinn von 18,06 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern einen Gewinn von 14,48 Mio. Euro verbucht. Der Konzernumsatz belief sich auf 366 Millionen Euro, rund 7 Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor.
Die Familie Rupp führt bereits in vierter Generation die Privatkäserei, die neben den Marken Rupp und Alma auch internationale Marken wie Yellow Road führt sowie Käseprodukte für die Gastronomie und die Lebensmittelindustrie anbietet. Rupp ist über Tochtergesellschaften in China (60 Prozent), Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Spanien, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten und hat insgesamt rund 1000 Beschäftigte.
