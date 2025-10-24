Hörbranzer Privatkäserei Rupp steigert Gewinn

Die Familie Rupp führt bereits in vierter Generation die Privatkäserei, die neben den Marken Rupp und Alma auch internationale Marken wie Yellow Road führt sowie Käseprodukte für die Gastronomie und die Lebensmittelindustrie anbietet. Rupp ist über Tochtergesellschaften in China (60 Prozent), Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Spanien, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten und hat insgesamt rund 1000 Beschäftigte.