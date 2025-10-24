Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltweit tätig

Hörbranzer Privatkäserei Rupp steigert Gewinn

Vorarlberg
24.10.2025 15:40
Ihren Firmensitz hat die Privatkäserei Rupp im beschaulichen Hörbranz.
Ihren Firmensitz hat die Privatkäserei Rupp im beschaulichen Hörbranz.(Bild: Rupp AG)

Die Vorarlberger Privatkäserei Rupp hat im Vorjahr das Ergebnis deutlich gesteigert. Das Familienunternehmen erzielte im Vorjahr einen Jahresgewinn von 18,06 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern einen Gewinn von 14,48 Mio. Euro verbucht. Der Konzernumsatz belief sich auf 366 Millionen Euro, rund 7 Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor.

0 Kommentare

Die Familie Rupp führt bereits in vierter Generation die Privatkäserei, die neben den Marken Rupp und Alma auch internationale Marken wie Yellow Road führt sowie Käseprodukte für die Gastronomie und die Lebensmittelindustrie anbietet. Rupp ist über Tochtergesellschaften in China (60 Prozent), Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Spanien, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten und hat insgesamt rund 1000 Beschäftigte.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 8°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
6° / 10°
Symbol einzelne Regenschauer
Dornbirn
9° / 11°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
8° / 11°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.733 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
240.169 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.837 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Vorarlberg
Weltweit tätig
Hörbranzer Privatkäserei Rupp steigert Gewinn
Aufwändige Arbeiten
Silvretta-Hochalpenstraße bleibt 2026 geschlossen
Am Samstag
Sperre des Arlberg-Tunnels wegen Großübung
Schönste Wanderrouten
Ein Naturjuwel am Großen Widderstein
Fall Hermann Gmeiner
SPÖ und Grüne fordern verbesserten Opferschutz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf