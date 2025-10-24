Täglich werden 300.000 Kilometer zu Fuß gegangen

Gehen schont nicht nur die Umwelt, sondern ist zudem auch noch gesund. „Es zahlt sich aus, Bewegung in die Alltagsmobilität zu integrieren. Jede zehnte Autofahrt ist in Gehdistanz. Wer statt im Auto zu sitzen zu Fuß geht, verursacht keine Abgase und keinen Lärm, trägt zu mehr Verkehrssicherheit bei und stärkt durch die Bewegung die Gesundheit, den Bewegungsapparat und beugt vielen Erkrankungen vor“, weist VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky auf den vielfachen Nutzen hin.