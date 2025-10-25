Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Nationalfeiertag

Tirol beging traditionell Großen Zapfenstreich

Tirol
25.10.2025 20:00
(Bild: Danijel Jovanovic)

Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag beginnen in Tirol traditionell mit dem Großen Österreichischen Zapfenstreich am Landhausplatz in Innsbruck am Vorabend. Militär, Schützen, Musikkapellen und Traditionsverbände rückten dazu aus. Landeshauptmann Anton Mattle sprach in seiner Rede mahnende Worte.

0 Kommentare

Am Samstagabend wurde einmal mehr der traditionelle Große Österreichische Zapfenstreich am Innsbrucker Landhausplatz abgehalten. Diese Tradition geht knapp 400 Jahre zurück und stammt aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Zitat Icon

Es gab Menschen, die über ihr eigenes Schicksal hinausgedacht haben.

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle

Bild: Birbaumer Christof

Im Zuge dessen erinnerte LH Anton Mattle (ÖVP) in seiner Rede an die Wiedererrichtung der Demokratie vor 80 Jahren.

Beim Abschreiten der Front v. li. Landesschützenkommandant Thomas Saurer, LH Anton Mattle und ...
Beim Abschreiten der Front v. li. Landesschützenkommandant Thomas Saurer, LH Anton Mattle und Tirols Militärkommandant Ingo Gstrein.(Bild: Danijel Jovanovic)

„Nach dem Zweiten Weltkrieg lagen große Teile unseres Landes in Trümmern. Und doch gab es Menschen, die über ihr eigenes Schicksal hinausgedacht haben. Vor 80 Jahren wurde die demokratische Republik Österreich wieder errichtet. Mit ihr kamen starke Bundesländer, politische Parteien und freie Medien. Es wurde der Grundstein für den heutigen Wohlstand gelegt.“

Zitat Icon

Wir können allesamt froh sein, in einem so wunderschönen Land wie Österreich leben zu dürfen. Im Vergleich zu zahlreichen anderen Ländern auf der ganzen Welt fehlt es uns hier wirklich an überhaupt nichts. Das erfüllt mich mit großem Stolz.

Martina Oberbichler aus  Nußdorf-Debant, Pensionistin

Bild: Martin Oberbichler

„Wohlstandsversprechen eingehalten“
Die Generationen vor uns haben uns ein Wohlstandsversprechen gegeben. „Sie haben sehr hart daran gearbeitet, damit wir es einmal besser haben als sie damals. Und sie haben dieses Versprechen von einer besseren Zukunft auch eingehalten. Dafür sind wir heute noch dankbar. Noch nie in der Geschichte Österreichs ging es so vielen Menschen so gut wie heute. Dessen müssen wir uns stets bewusst sein“, mahnte der Tiroler Landeshauptmann.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
252.646 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.535 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
180.942 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf