Tirol beging traditionell Großen Zapfenstreich

„Wohlstandsversprechen eingehalten“

Die Generationen vor uns haben uns ein Wohlstandsversprechen gegeben. „Sie haben sehr hart daran gearbeitet, damit wir es einmal besser haben als sie damals. Und sie haben dieses Versprechen von einer besseren Zukunft auch eingehalten. Dafür sind wir heute noch dankbar. Noch nie in der Geschichte Österreichs ging es so vielen Menschen so gut wie heute. Dessen müssen wir uns stets bewusst sein“, mahnte der Tiroler Landeshauptmann.