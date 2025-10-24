Halloween wird für Handel immer lukrativer

Während Halloween in anderen Bundesländern vor allem bei Jüngeren beliebt ist, zeigt sich in Vorarlberg ein breiteres Bild: Drei von zehn 15- bis 29-Jährigen wollen das Fest heuer feiern. Bei den 30- bis 39-Jährigen liegt der Anteil sogar noch höher. Besonders aktiv sind Familien mit Kindern: Acht von zehn Eltern geben an, dass sich ihre Kinder verkleiden und zu Halloween von Haus zu Haus ziehen werden. Auch die Erwachsenen zeigen sich offen für das Brauchtum – rund drei Viertel der Befragten planen, kleinen Gespenstern und Hexen Süßigkeiten oder Geschenke zu überreichen.