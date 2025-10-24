Langhaar-Verbot für Männer beim Bundesheer wackelt

Erfolgreicher könnte die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) verlaufen. Bei der anstehenden Verordnungsprüfung wird es aber nicht nur um den möglichen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz gehen. Die Verfassungsrichter vermuten auch, dass es sich eigentlich nicht um einen Erlass handle, sondern um eine Verordnung – und Verordnungen dürften nur aufgrund von Gesetzen erlassen werden. Für die Bestimmungen über die Haartracht allerdings dürfte eine solche Grundlage fehlen. Auch dürfte die vorgeschriebene Kundmachung im Bundesgesetzblatt unterblieben sein, heißt es vom Verfassungsgerichtshof.